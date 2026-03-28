日経賞の買ってはいけない馬券 【京都記念組＆ダイヤモンドＳ組】 日経新春杯に近い条件で行われる京都記念組は［0・0・0・13］と散々。 メンバーのレベルは京都記念の方が高いものの、このレースにはつながらない。 また、ダイヤモンドＳ組も［0・0・0・9］で全滅。 日経賞過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』