明日29日は、大阪や京都など、近畿地方では気温が25℃近くまで上がる所があるでしょう。明後日30日も気温が高くなりますが、次第に雲が多くなり、31日(火)は雨が降る見込みです。29日〜30日昼間は25℃近くまで上がる所も明日29日の近畿地方は、高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。ただ、あちこちでにわか雨の可能性があり、太平洋沿岸では雷を伴う恐れもあるため、空模様の変化に注意が必要です。朝の最低気温は、大阪で