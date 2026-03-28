【新華社北京3月28日】中国北京市で27日、「2026中国SF大会」が開幕した。会場ではダンスを披露するロボットや格闘ロボットに変形する車両などが登場し、未来の技術を体感できる展示が来場者の関心を集めている。大会は29日まで石景山区の首鋼園で開かれる。今年は中国SF大会の開催10周年に当たり、SF映画の産業化や技術融合、産業エコシステムの構築などをテーマに、多数のフォーラムや産業振興イベントが予定されている。