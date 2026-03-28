お笑い芸人のヒロシ（54）が26日、自身のインスタグラムを更新。「俺色に染めてやったぜ!!」と書き出し、ビビッドなターコイズブルー&ホワイトにカスタマイズした愛車のバイクを公開した。【写真】「ハーレーがまたカッコ良く」“レトロポップ”に大変身したヒロシの愛車バイクヒロシは「完全に俺色に染めてやったぜ!!春が楽しみじゃ！塗装は千葉のスプレーマンさん」とつづり、黒く塗られたクールなボディに、前後の泥除