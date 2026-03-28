俳優の板谷由夏（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。「庭の花便り」とつづり、華やかに咲き誇る春の花々を披露した。【写真】「お花がいっぱいのお庭素敵」“春香る”庭の花々を披露した板谷由夏青空の下、色鮮やかに咲く「ミモザ、トキワマンサク、姫りんご」の写真を公開。「金曜日、よき日をお過ごしくださいね」と穏やかに呼びかけた。この投稿には、「春ですね〜」「素敵な花たちですね 空の青とコラボレーショ