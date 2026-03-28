G7=主要7カ国の外相らが、イラン情勢を巡る共同声明で、民間人や民間施設への攻撃を即時停止するよう求めました。【映像】G7 民間人や民間施設への攻撃を即時停止求めるG7外相会合が27日、パリ近郊の修道院で開かれ、日本からは茂木外務大臣、アメリカからは、ルビオ国務長官が出席しました。イラン情勢についての共同声明では、民間人や民間施設に対する攻撃の即時停止を求めるとともに、「民間人を意図的に標的とすること