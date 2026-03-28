©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 1年間、ひよこ日記を書いてきましたが、ついにラストです。 おは朝をはじめ、テレビニュースやラジオニュース、ナレーション、ロケ、インタ