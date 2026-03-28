根拠がないのに「2秒でシミを消せる」と表示して、美容クリームを販売していたなどとして、消費者庁は、通信販売業者に一部業務の停止を命じました。【映像】美容クリーム業者が行っていた誇大広告消費者庁によりますと、美容クリームなどを販売する「Meilie」「MIO」「WELLVY」の3社は、根拠がないにもかかわらず、「2秒でシミを消せる!!!」「塗るだけ3日でシワが完全消滅」「塗るだけなのにシミが消えた人が続出！」などと、