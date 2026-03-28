元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集ショットを投稿した。「4月2日発売『＃上西怜コスプレ写真集』電子版の配信が決定しました！！電子版表紙はチャイナガールですあっという間に発売まで一週間を切りました」と報告。胸の谷間からおなかまでが大胆に露出された衝撃的デザインの赤いチャイナドレス姿をアップした。さらに、ピンクのドット柄ランジェリー姿でゲームなどを行うショ