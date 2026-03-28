中国・北京で開かれた科学技術に関するフォーラムで、ロボット開発会社のトップらがロボットの実用化に向けて意見を交わしました。【映像】荷物の仕分けを行うロボット銀河通用創業者王鶴さん「2026年はエンボディドAIやヒト型ロボットが2025年に量産された後、大規模な実用化の元年になる」公開討論会に参加した中国のロボット開発会社のトップらは、ことしはロボットを工場や公共サービスなど社会の様々なシーンで実用化して