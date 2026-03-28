お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。「今日 結婚30周年 真珠婚 迎える事ができましたぁ〜」と、夫で相方のかつみ（63）と結婚30周年を迎えたことを報告し、30年前に挙げた結婚式での写真を公開した。【写真多数】結婚30周年！かつみ・さゆりが公開した披露宴ショットさゆりは、「30年前の今日 借金がいっぱいで 結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコ