安さと美味しさで1日500個以上販売。名古屋市北区にある、連日行列ができる大人気の弁当店に密着しました。人気の秘密とは…。 【写真を見る】1日500個以上売れる!? 全品420円の激安手作り弁当店｢とうちゃん弁当｣ 毎日食べても飽きない人気の秘密とは？ （客）「この安さでこれだけ美味しいものはない」「毎日来ています。無くてはならないお店」 毎日買いに来る人が続出する手作り弁当は、全品420円！？1日500個以上販売しま