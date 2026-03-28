元乃木坂46生田絵梨花（29）が28日、都内で、アサヒ飲料サンプリングイベント「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。同イベントは、三ツ矢サイダーが史上最大級の感謝を込めたサンプリングイベント。“感謝”を伝えたい人を問われると、「家族」と即答。「つい先日、姉の結婚式がありまして」と切り出すと「そこで、姉が両親に感謝を伝えている場面で、私がすごく号泣してしまった」と明かした。「身近な