イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡の安全確保のためUAEが多国籍部隊の創設を各国に働きかけているとイギリスメディアが報じました。【映像】「ホルムズ安全保障部隊」UAEが参加呼びかけ27日のフィナンシャルタイムズによりますとUAE=アラブ首長国連邦がホルムズ海峡を通過する船舶の護衛を目的とした「ホルムズ安全保障部隊」の創設に向けて数十カ国に参加を呼びかけているということです。UAEの海軍が参加する意向