町長の給与を減額する議員提案の条例改正は違法だとして、滋賀県の野瀬喜久男・前甲良町長が減額分相当の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁（池田聡介裁判長）は２７日、訴えを認め、同町に約１８００万円の支払いを命じた。野瀬前町長は２０１７〜２４年の間、３期にわたり町長を務めた。その間、複数回にわたって、選挙運動費用収支報告書への虚偽記載などを理由に給与を減額する議案が可決され、計約２６００万円が減額され