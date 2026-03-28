ランドセルを子どもに選ばせるか、親が選ぶか、考え方はさまざまですよね。高学年になったとき、子どもっぽい色やデザインを選んだことに後悔する子もいるでしょうし……。今回は、赤色のランドセルを選んだある男の子のエピソードをご紹介します。男で赤はおかしい？「物心ついた頃から、赤色が大好きな息子。ランドセルも当然のように赤色を選びました。『高学年になったら後悔するかもよ』と説得しましたが、息子は聞かず。結局