3月25日（現地時間24日、日付は以下同）、NBA選手会（以下「NBPA」）は、“65試合ルール”の改正を求める声明を発表した。 声明では、「キャリアの中で重要なシーズンを送ったケイド・カニングハム選手が、ポストシーズンの個人賞対象外になる可能性があることは、65試合出場ルールの明白な欠陥」として「このルールを廃止または改正する必要がある」と述べ、「このルールが導入されて