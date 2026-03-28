3月27日（現地時間26日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターでニューヨーク・ニックス相手に先取点こそ許すも、すぐさま追いついて逆転し、そこからリードを保持して114－103で下して5連勝を飾った。 この試合、ニックスは勝利できれば「NBAプレーオフ2026」出場を決めることができたが、次戦以降へお預けに。一方のホ