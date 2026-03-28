[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]敗戦の責任を背負った。U-21日本代表はU-21アメリカ代表に0-2で敗れた。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は前半19分の1失点目に関与。「負けるような相手ではなかったと思う。そこは僕が試合を壊した」と振り返った。年上世代も名を連ねたアメリカに対し、日本の守備陣は冷静な対応を続けた。それでもパワーとスピードに優れた相手に隙を突かれた。前半19分、最後方でビ