1978年、パンクロックの象徴だったセックス・ピストルズの解散とともに、日本のアンダーグラウンドで産声を上げたムーヴメント「東京ロッカーズ」。カメラマンの夢に挫折した青年・ユーイチが、カリスマボーカル・モモ率いるバンド「TOKAGE」の剥き出しの熱量に魅了され、若者たちが自分たちの手で新たな音楽シーンを切り拓いていく姿を描いた青春音楽映画『ストリート・キングダム