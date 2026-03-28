27日に行われた国際親善試合で、オランダ代表とノルウェー代表が対戦した。北中米ワールドカップで日本代表と同グループに入るオランダが2-1で勝利を収めた。2大会連続12回目のW杯出場を決めたオランダと、7大会ぶり4回目に本大会に臨むノルウェーの一戦。試合は立ち上がりからオランダがボール保持で優位に立ったが、先にスコアを動かしたのはノルウェーだった。前半24分、左サイドでボールを持ったFWアンドレアス・シェル