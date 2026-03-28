開催：2026.3.28会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 3 - 2 [アスレチックス]MLBの試合が28日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。4回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフ