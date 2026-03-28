リンクをコピーする

クリーブランド・キャバリアーズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月28日（土）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 149 - 128 マイアミ・ヒート NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対マイアミ・ヒートがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはクリーブラン