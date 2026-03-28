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メンフィス・グリズリーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年3月28日（土）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 109 - 119 ヒューストン・ロケッツ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ヒューストン・ロケッツがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツ