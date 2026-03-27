ウォーターフロントが展開する日傘ブランド「コカゲプラス（COKAGE＋）」から、高い遮熱性を持つ新作のキッズ用傘と長傘が登場した。キッズ用はすでに販売を開始しており、長傘は4月初旬から、いずれもウォーターフロントの直営オンラインストア各店および自由が丘店で取り扱う。【画像をもっと見る】コカゲプラスは、東レが開発したUVカット率100％、遮光率100％に加えて遮熱率最高値67％の高い遮熱率を備える生地「サマーシ