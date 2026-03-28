DREAMS COME TRUEの中村正人が、自身のSNSで、メンバーの吉田美和と一緒に渋谷を訪れたことを2ショット写真とともに報告。ファンから驚きの声があがっている。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ぎゃーー！こんな写真見てしまっていいんですか」「こういうの待ってた！最高すぎる」 公開されたのは、タワーレコード渋谷店の正面（オモテタワレコ）と裏側（ウラタワレコ）から撮られた