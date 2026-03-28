【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、3月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて開催された『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』の公開記念舞台挨拶に登壇した。イベントの様子は、全国の134ヵ所の劇場で同時生中継され、メンバーはライブフィルムの感想や裏話などを語った。 ■全国の134ヵ所の劇場で同時生中継 本作は、2025年9月にバンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催されたライ