――――――――――――――――――― 3月30日 (月) ―― ◆国内経済 ★日銀金融政策決定会合の主な意見 (3月18日～19日開催分、8:50) ◆国際経済ｅｔｃ ・ドイツ2月輸入物価指数 (15:00) ・ユーロ圏3月消費者信頼感[確報値] (18:00) ・ユーロ圏3月景況感指数 (18:00) ・ドイツ