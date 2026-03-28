北海道警察は2026年3月28日、札幌方面千歳警察署地域課所属の巡査部長の男（39）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。巡査部長は3月28日午前0時50分ごろ、札幌市中央区北4条西1丁目にあるカラオケ店で、個室の出入口ドアを足蹴りし壊した疑いが持たれています。28日午前0時55分ごろ、カラオケ店の従業員から「ドアガラスを蹴って割った」と警察に通報がりました。警察によりますと、巡査部長はカラオケ店を利用中、別