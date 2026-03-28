1999年11月13日に愛知県名古屋市で、高羽奈美子さん(当時32)が自宅で殺害された「名古屋主婦殺害事件」。安福久美子被告（69）が逮捕、起訴されたが、肝心の動機は依然として明かされていない。【映像】26年逃亡した安福久美子容疑者（69）安福被告は逮捕直後の取り調べで「26年間、毎日不安だった。家族に迷惑をかけたくなかった」などと話していたが、間もなくすべての供述をやめ、完全黙秘を続けている。黙秘の行使は、憲