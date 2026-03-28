英国遠征中のサッカー日本代表は、日本時間3月29日午前2時キックオフでスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。この国際親善試合（KIRIN WORLD CHALLENGE 2026）に向けたスタメンを予想する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図4月1日のイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）を含めた今回のシリーズは、今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、そのW