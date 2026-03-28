アスレチックス戦の7回、左前にメジャー初安打を放つブルージェイズ・岡本＝トロント（カナダ通信・AP＝共同）【トロント共同】米大リーグは27日、各地で行われ、今季ブルージェイズ入りした岡本はトロントで開幕戦を迎え、アスレチックス戦に「7番・三塁」でメジャー初出場、七回に左前へ初安打を放ち、九回は右前に運んで出塁し、後続の安打でサヨナラ勝ちのホームを踏んだ。3打数2安打。試合は3―2だった。エンゼルスの菊池