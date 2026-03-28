湯を含んだクマザサを勢いよく振り上げ、無病息災を願った湯立獅子舞＝２７日、仙石原諏訪神社国指定重要無形民俗文化財で、今年で伝承２５０年を迎えた湯立獅子舞が２７日、仙石原諏訪神社（箱根町仙石原）で行われた。地元住民や見物客は獅子が振りまく湯しぶきを浴び、無病息災や五穀豊穣（ほうじょう）を願った。