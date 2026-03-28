チャンピオンリング贈呈式米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦前に昨季世界一のチャンピオンリング贈呈式を行った。この場面に大トリで登場したのが、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏。場内の視線を独り占めにする演出で、格の違いを見せた。カーショーは現役の選手たちが並んだ贈呈式には姿を見せなかった。ただ、選手たちがベンチ前に戻ると、最後に背番号22の