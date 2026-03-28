ボタフォゴに残留が決まったMFモレッリブラジル2部ボタフォゴに所属するMFエヴェルトン・モレッリが、日本からのオファーを拒否してクラブに残留することが決まった。現地時間3月27日、クラブはモレッリと2028年12月までの新契約を締結することを発表。現地メディア「グローボ」は「ボタフォゴSPは、日本のサッカー界からの提案を受けてエヴェルトン・モレッリの残留を発表した」と報じている。28歳185センチ大型ボランチのモ