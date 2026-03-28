コロムビアソングス株式会社が、新たなYouTubeチャンネル「RE:Chording（リコーディング）」をスタートさせた。「RE:Chording」は、演歌・歌謡曲からJ-POP〜ロックまで時代を超えて愛されてきた楽曲を、現代のアーティストがアコースティックカバーし世界へ発信していくというコンセプトのプロジェクトで、演奏は日本の日常を感じさせるような空間でワンカット収録され、その場の空気感そのままに記録するというものだ。始動第一弾