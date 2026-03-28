◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は見逃し三振だった。ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２８）。直近３年間で８、１０、７勝を挙げている右腕だ