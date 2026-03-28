記事ポイントミニモニ。結成25周年を記念したなりきり仕様のコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面や『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』フルバージョンを搭載プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中 バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、ミニモニ。結成25周年を記念した「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の予約受付が行われています。大人のためのなりきり