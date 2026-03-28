記事ポイント銀座ハリッチが2026年3月21日放送の「ショップチャンネル」に2回目の出演累計45万本突破の根幹美容液など人気スキンケア3商品を紹介前回放送では約40分で完売した実績を持つ注目ラインナップ 美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のスキンケア商品が、「ショップチャンネル」で紹介されています。2026年3月21日に放送された番組では、累計販売本数45万本を突破した根幹美容液をはじめとする人気商品3点がラインナップされ