記事ポイントゴジラ×デジモンのコラボ第二弾となるペンデュラムCOLORシリーズ初のUVプリンタ印刷による迫力の外観デザイン新コラボモンスター5体を含む全58体を収録 ゴジラとデジタルモンスターのコラボレーション第二弾として、「デジモンペンデュラムCOLOR」とのコラボ商品が登場しています。プレミアムバンダイにて、『デジモンペンデュラムCOLOR ゴジラ Edition オメガモン：”G”融合モード SIDEゴジラカラー／オメガモ