記事ポイント六甲山の標高850mで1日4組限定のキャンプ体験テント・コンロ完備で手ぶらでも安心の設備宿泊者だけが堪能できる明け方のマジックアワー 六甲山みよし観音オートキャンプ駐車場にて、三恒ストラテジーがプロデュースする「春の特別体験」が開催されています。標高850mの天空で、1日4組限定のキャンプ体験が楽しめます。キャンプ道具を持っていないご家族でも、手ぶらで安心して参加できる内容です。 三恒スト