記事ポイント英国発のアレルゲンフリーブランドが日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナックからベーキングミックスまで幅広いラインナップを展開 英国生まれのフリーフロムブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が、日本に上陸します。主要14アレルゲンを使用しない製品に特化し、味にも妥協しないスナックやベーキングミックスを展開しています。アレルギーを持つ方だけで