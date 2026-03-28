記事ポイント英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達と環境配慮のパッケージを採用紅茶1,620円（税込）〜、コーヒー2,484円（税込）で展開 英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」が、日本での本格展開を開始します。日本代理店のVol.を通じて、こだわりの茶葉とコーヒー豆を使ったラインナップが届け