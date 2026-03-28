記事ポイントシチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さの組み合わせ2026年3月24日より期間限定で全国発売 ブルボンから、レモン風味のトリュフチョコレートが期間限定で登場しています。シチリア産レモンの濃縮果汁を使った、さわやかな酸味が特徴の一品です。 ブルボン「シチリアレモントリュフ」 商品名：シチリアレモ