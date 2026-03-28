記事ポイント厚めの生地ベースはそのままに”ザックザク”食感がパワーアップコク旨コンソメ味と香ばしにんにく味の2品展開2026年3月24日より全国のコンビニ・量販店等で発売 ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」がリニューアルして登場しています。独自技術で網目状に加工した厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を楽しめる仕様へと進化しています。おつまみにもぴったりな2品が全国で展開