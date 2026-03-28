米プロ野球メジャーリーグ（MLB）のスーパースター大谷翔平（32、LAドジャース）が新シーズンの開幕を控えて同僚にサプライズプレゼントをした。27日のMLBドットコムなどによると、大谷はこの日、米カリフォルニア州ロサンゼルスのユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われた2026シーズン開幕戦を控え、チームの同僚全員にプレゼントをした。各自のロッカーに「3連覇をしよう」というメッセージとともにセイコーの