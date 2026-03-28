JR山形新幹線上りのつばさに28日午前、車両の不具合が表示された影響で、午前10時45分現在、上下合わせて2本のつばさが区間運休となっています。区間運休となったのは午前9時15分新庄発で、午後零時48分東京着の山形新幹線上りのつばさ136号の「福島ー東京」間と、午後1時時東京発で、午後3時50分山形着の山形新幹線下りのつばさ139号の「東京ー福島」間です。JRによりますと28日午前9時50分前、村山駅からさくらんぼ