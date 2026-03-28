記事ポイントTOYOTA「bZ4X」の日常密着コンテンツ「365 SCENES」第2弾が3月23日にPen Onlineで公開斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をbZ4Xで巡る静粛性の高い車内空間やBEVならではのスムーズな走りの魅力を描く内容 TOYOTAの電気自動車「bZ4X」とともに過ごす心地よい日常を描くコンテンツ「365 SCENES」の第2弾が、ウェブメディア「Pen Online」にて2026年3月23日より公開されました。今回は俳優