〈「鼻が大きすぎる」「ルックスがよくない」学校でいじめ、会社からは整形を勧められ…“デビューできなかった”レディー・ガガ（40）が世界的スターになるまで《日本に多額の寄附も》〉から続くきょう3月28日は、レディー・ガガの40歳の誕生日だ。その奇抜なファッションや聴衆を圧倒するパフォーマンスで、デビュー時より世界中で注目を集めてきた。日本では、2011年の東日本大震災発生時、復興支援のため300万ドル（当時のレ