記事ポイントイラストレーター小森あやさんによる全21種類の街ごと描きおろしビジュアルことりっぷとのタイアップや街歩きMAPなど街の魅力を発見できる施策3,000円以上の購入でオリジナル「まちいろトート」を先着プレゼント アトレが、全21館を対象にしたスプリングプロモーション2026「春をまとう街で、アトレと。」を開催しています。イラストレーター小森あやさんによる街ごとの描きおろしビジュアルとともに、春を届ける